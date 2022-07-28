День князя Володимира: що не можна робити, головні прикмети

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Князь Володимир був сином князя Київського Святослава і онуком святої княгині Ольги. У 987 році Володимир захопив місто Херсонес, що належав Візантії, зажадав руки царівни Анни, сестри візантійських імператорів Василя і Костянтина. Брати наполягли на хрещенні в православ'я князя Володимира.

День Хрещення Русі

Завдяки подвигу князя Володимира в кінці X-початку XI століття відбулося хрещення Русі. Спочатку в Стародавньому Херсонесі, де в 988 році хрестилися сам князь з дружиною, а потім — у водах Дніпра та інших російських річок, де відбувалося масове хрещення наших предків. Відомо, що перед хрещенням Володимир осліп, але після прийняття нової віри прозрів.

Народ став масово почитати князя з XI століття, його прозвали Володимир Хреститель або Володимир Красне Сонечко. Канонізували його пізніше.

Головні прикмети цього дня

Якщо липа пожовкла, то осінь ранньої буде.

Якщо дощ з ранку - це до сонячного дня.

Якщо подув південний вітер, то погода буде ясною, а якщо Східний, то до вітряної та дощової. Така погода простоїть кілька днів.

Якщо грім гулко гримить, буде злива.

Якщо веселки після дощу немає, то попереду багато ясних днів

Якщо туман ввечері - до дощу.

Якщо коники голосно стрекочуть - буде жарко.

Що не можна робити сьогодні

Сваритися з близькими.

Сумувати та печалитися

Важко фізично працювати.

Йти далеко від дому.

Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Володимир, Вольдемар, Агрипина, Мотрона.