День князя Володимира: що не можна робити, головні прикмети
Православна Церква 28 липня вшановує пам'ять святого князя Володимира, а також святкує День Хрещення Русі.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Князь Володимир був сином князя Київського Святослава і онуком святої княгині Ольги. У 987 році Володимир захопив місто Херсонес, що належав Візантії, зажадав руки царівни Анни, сестри візантійських імператорів Василя і Костянтина. Брати наполягли на хрещенні в православ'я князя Володимира.
День Хрещення Русі
Завдяки подвигу князя Володимира в кінці X-початку XI століття відбулося хрещення Русі. Спочатку в Стародавньому Херсонесі, де в 988 році хрестилися сам князь з дружиною, а потім — у водах Дніпра та інших російських річок, де відбувалося масове хрещення наших предків. Відомо, що перед хрещенням Володимир осліп, але після прийняття нової віри прозрів.
Народ став масово почитати князя з XI століття, його прозвали Володимир Хреститель або Володимир Красне Сонечко. Канонізували його пізніше.
Головні прикмети цього дня
- Якщо липа пожовкла, то осінь ранньої буде.
- Якщо дощ з ранку - це до сонячного дня.
- Якщо подув південний вітер, то погода буде ясною, а якщо Східний, то до вітряної та дощової. Така погода простоїть кілька днів.
- Якщо грім гулко гримить, буде злива.
- Якщо веселки після дощу немає, то попереду багато ясних днів
- Якщо туман ввечері - до дощу.
- Якщо коники голосно стрекочуть - буде жарко.
Що не можна робити сьогодні
- Сваритися з близькими.
- Сумувати та печалитися
- Важко фізично працювати.
- Йти далеко від дому.
Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Володимир, Вольдемар, Агрипина, Мотрона.
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