День Києва: як святкують сьогодні і 30 років тому (фото)

Як святкують День Києва у 2021 році

28-й щорічний Пробіг під каштанами стартував о 7:00, а його завершення заплановано на 15:00. Спортсмени і любителі змагаються в центрі столиці, а Пробіг проходить за таким маршрутом.

Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Антоновича - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

У забігу беруть участь дорослі, діти, люди з інвалідністю.

Фото: Пробіг під каштанами в Києві 2021 (Укрінформ)

Відео: Пробіг під каштанами в Києві

О 10:00 на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6 стартувала вітрильна регата. Завершення планується о 16:00.

Фото: Вітрильна регата в Києві (112ua.tv)

З 11:00 до 14:00 на території заповідника Софія Київська проводять Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування Кубок Столиці.

Як святкували День Києва 30 років тому

Свято вперше відзначили в 1982 році. Формально цього року Дня Києва ще не існувало. Травневі урочистості були присвячені 1500-річчю міста і планувалися як одинична подія.

З 1984-го року зародилася традиція проведення вернісажів на Андріївському узвозі. На довгі роки ця вулиця стала основною для народних гулянь в останні вихідні травня.

День Києва 1984, Андріївський узвіз

З 1987 року День Києва став постійним офіційним святом. З ініціативою відзначати День Києва щорічно в останні вихідні травня виступив журналіст В'ячеслав Лашук.

Відзначимо, що сьогодні в Києві досить прохолодно і похмуро, та й не так багатолюдно через пандемію коронавірусу. Раніше свято було більш масовим.

Фото: День Києва 1989, Набережна (facebook.com/zametkiev)

Перший Пробіг під каштанами відбувся в 1993 році, і проходив щорічно до 2020-го, коли його скасували через пандемію коронавірусу. Але в нинішньому році він все ж відбувся.

Пробіг під каштанами 1993 (projects.weekend.today)

У 1995 році тодішній голова Київради Леонід Косаківський у День Києва вперше представив офіційні прапор і герб Києва. 27 травня міський прапор урочисто підняли на щоглі перед фасадом будівлі міської ради.

Фото: З Київради виносять герб Києва, 1995 (projects.weekend.today)

А в 1996 році на Михайлівській площі відкрили пам'ятник княгині Ользі, відновлений після руйнування в 1919 році.

Фото: Відкриття пам'ятника княгині Ользі, 1996 (oktv.ua)