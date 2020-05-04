День Києва скасували через коронавірус: усі подробиці

День Києва відзначається в останню неділю травня, і в цьому році свято припадає на 31 число. Але в зв'язку з пандемією коронавірусу день міста відзначати масовими гуляннями не будуть.

За словами голови постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики КМДА Вікторії Мухи, в цьому році кияни та гості столиці не зможуть відсвяткувати день міста так масштабно, як це було раніше.

При цьому вона зазначила, що влада зараз думає над святом, і можливо воно пройде в онлайн-форматі та у вигляді флешмобів. Про це Муха розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Вона також зазначила, що Кабінет міністрів сьогодні, 4 травня, прийняв рішення продовжити карантин до 22 травня. При цьому всупереч послабленням, які вступлять з 11 травня, немає ніяких дозволів на масові заходи.

"Зрозуміло, що рішення про продовження карантину будуть приймати вже в кінці травня. І навіть якщо його (карантин, - ред.) скасують, за стільки короткий час ми не встигнемо підготуватися. Тому зараз ми вже з департаментом культури обговорюємо нові форми. Кияни у нас креативні, так що ми придумаємо, як відсвяткувати", - заявила Муха.

Нагадаємо, що в Одесі на травневі свята люди грубо порушили карантин. На вулиці вийшли маса людей з дітьми, дистанції ніхто не дотримувався. Крім того, працювали місця громадського харчування.