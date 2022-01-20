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День Іоанна Хрестителя: що не можна робити в цю дату, головні прикмети

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Четвер 20 січня 2022 05:34
День Іоанна Хрестителя: що не можна робити в цю дату, головні прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

20 січня українці відзначають день Хрестителя Іоанна, який встановлений на честь Іоанна Предтечі, або Хрестителя. Він безпосередньо слідує за святом Хрещення Господнього, або Богоявлення.

Всі традиції цього свята - читайте в матеріалі Styler.

Пророк Іоанн Хреститель, після Діви Марії, шанований святий. Згідно з Євангелієм, він був сином священика Захарії (з роду Аарона) і праведної Єлизавети (з роду царя Давида).

Історія свідчить, що його батьки жили близько Хеврона (в Нагірній країні), на південь від Єрусалиму. Він припадав по материнській лінії родичем Господа Ісуса Христа і народився на шість місяців раніше Господа.

Прикмети цього дня

  • У цей день обов'язково натщесерце випивали водохресну воду. Таким чином можна було зберегти здоров'я на довгий час.
  • Тим, хто народився 20 січня, рекомендується носити бурштин - саме цей камінь буде оберегом: приносити удачу і зберігати від негараздів.
  • Якщо в цей день йде дощ, то варто очікувати хорошого врожаю зернових.
  • Якщо 20 січня хрестити малюка, то він буде щасливим.
  • Якщо в цей день ви побачили мишу, то це говорить про швидке поповнення в родині.

З цього дня переставали діяти деякі заборони: знову можна було прясти, ткати, шити вовняними нитками, різати худобу. На Івана наші предки здійснювали обрядове годування худоби. Домашніх тварин пригощали хлібом з сіллю або млинцями, "щоб добре водилися".

Що не можна робити в цей день

Закінчення свят означало повернення до звичного життя. На посиденьки потрібно було приходити з роботою:"Після Івана Предтечі хто не працює, того б'ють у плечі". Однак в деяких місцях день все ще був святковим, ніякі роботи не виконувалися.

Іванов день категорично заборонено вмиватися, бо змивається захист, і людина може бути схильний до обману.

На Русі період з Різдва до Масляної масово грали весілля. Доброю прикметою вважалося укласти союз саме на Іоанна Хрестителя.

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