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День дочери 2023: когда и как этот праздник отмечают в Украине

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Понедельник 24 апреля 2023 17:45
День дочери 2023: когда и как этот праздник отмечают в Украине Когда в Украине отмечают день Дочери (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ребенок - самый важный человек для любых родителей. Порой даже мужчины признаются, что больше хотят именно дочерей. А женщины говорят, что девочка - настоящая радость для любой мамы. И кроме дня Матери и дня Отца, в Украине также отмечают праздник дня Дочери.

Когда его отмечают и как - читайте в материале Styler ниже.

Когда отмечают день Дочери в Украине

Своей собственной даты праздника в Украине нет. А в мире есть несколько дат этого праздника - Всемирный день Дочери, который отмечают 12 января, есть еще День дочери, который появился в Индии и отмечается он 24 сентября, и Международный день дочери 25 апреля. Именно последнюю дату выбрали украинцы для поздравления собственных дочерей.

Праздник пока еще не так популярен, как другие и его не отмечают на государственном уровне. Однако многие украинцы стараются провести этот день со своими дочерями и показать им всю свою любовь, нежность и тепло.

Как отмечают день Дочери

Особых традиций празднования нет не только в Украине, но и в других странах мира. Чаще всего увидеть поздравления с праздником можно в социальных сетях.

А в реальности - родители стараются в этот день уделить немного больше времени своим дочерям, отправляются с ними на прогулку, на мороженое или в кино. Также проводят больше времени вместе дома.

Дарить какие-либо подарки в этот день не принято, хотя и совершенно не запрещено. Большинство родителей стараются поздравить своих дочек приятными эмоциями.

Кстати, ранее мы писали о том, когда будут отмечать Пасху в 2024 году.

А еще рассказывали о том, какие еще праздники будут отмечать в конце апреля.

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