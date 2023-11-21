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День Десантно-штурмовых войск ВСУ: подборка эпических фото и видео

21 ноября - День Десантно-штурмовых войск ВСУ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск ВСУ. Это отдельный род войск, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части.

РБК-Украина (проект Styler) собрала интересные факты о ДШВ, а также эпические кадры с учебы и линии столкновения.

При подготовке материала использовались источники: страница Генерального штаба ВСУ в Facebook, Википедия, страница Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Десантные войска ВСУ создали после провозглашения независимости Украины на основе частей воздушно-десантных войск СССР. В состав ВСУ они входили постепенно с 1 января 1992 до начала лета 1993 года.

В 2017 году Командование ВДВ изменило дату профессионального праздника и перенесло его на 21 ноября, в День архистратига Михаила.

К концу 2021 года численность ДШВ ВСУ составляла 16 000 военнослужащих.

Интересно то, что украинских десантников называют енотами. Такое прозвище к штурмовикам применял и президент в 2018 году.

Эмблемой Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины является серебряный парашют с распростертыми золотыми крыльями. На центральной оси парашюта расположен золотой меч с волнистым лезвием оранжевого цвета острием вниз.

Эмблема Десантно-штурмовых войск (фото: dshv.mil.gov.ua)

Девиз ДШУ звучит так: "Всегда первые".

Штурмовикам, и не только им, часто приходится работать в сложных погодных условиях, при этом умело маскироваться и прицеливаться во врага.

Штурмовые войска оттачивают свои навыки ведения боя (фото: facebook.com/uaairborne)

Для военных также очень важно постоянное обучение с новейшими образцами вооружения. Это помогает Вооруженным Силам Украины уничтожать оккупантов.

Десантники и штурмовики постоянно находятся в фазе обучения (фото: facebook.com/uaairborne)

Результаты работы десантно-штурмовых войск ежедневно могут увидеть в отчетах Генштаба о потерях врага. На видео показана работа воинов 77-й отдельной аэромобильной бригады.

 

 

А вот результаты точной работы воинов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады с помощью ударных дронов.

 

 

Следует добавить, что российские военные также прибегают к штурмам с целью оцепить тот или иной населенный пункт, однако им это не удается сделать благодаря ВСУ.

 

 

Ранее военные 3-й отдельной штурмовой бригады показали жизнь "на нуле" без прикрас.

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Вооруженные силы УкраиныДесантно-штурмовые войска