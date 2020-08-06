День Бориса і Гліба: що не можна робити в цей день, важливі прикмети

Свято 6 серпня (колаж РБК-Україна)

У цей день православна церква вшановує пам'ять Бориса і Гліба

Яке сьогодні свято. 6 серпня (24 липня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять святих страстотерпців Бориса і Гліба. Згідно з літописами, вони були молодшими синами великого князя Київського Володимира Святославовича. Народилися брати незадовго до хрещення Русі і були виховані в дусі християнської віри.

З цього дня наступав найвідповідальніший час для селян – жнива, які підводили підсумок багатоденної праці людей.

Також тривав період збору ягід, поспівали черемха і чорна смородина, з яких господині робили заготовляння на зиму. На Русі черемха цінувалася за цілющі властивості. Соком свіжих ягід лікували різні шкірні хвороби, в сушеному вигляді черемха використовувалася для лікування інфекцій і запалень.

Іменинники цього дня – Борис, Гліб, Давид, Полікарп, Роман, Христина.

Важливі прикмети дня

Яка погода на Бориса і Гліба – такий і весь серпень.

На ниву виходити не можна – буде пожежа.

Чайки сідають на воду – до дощу.

Теплий день – прикмета до того, що буде хліб темний.

Якщо зацвіла черемха і солов'ї заспівали, то можна очікувати двотижневого похолодання.

Що не можна робити в цей день

У цей день небажано було виїжджати в поля: вважалося, що тоді може статися пожежа.

Як ми раніше писали, Зеленський хоче запровадити в Україні нові державні релігійні свята.