День отца 2024: самые теплые поздравления для пап в стихах и прозе

Красивые поздравления в стихах

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

***

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є - і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

Как поздравить отца с праздником (открытки: pustunchik.ua)

Поздравления в прозе

Любимый папочка, поздравляю тебя с праздником! Спасибо за твою заботу, поддержку и мудрость. Пусть каждый день дарит тебе много счастья!

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Дорогой папочка! Поздравляю тебя с Днем отца! Ты всегда был и остаешься для меня настоящим героем, примером мужества и силы. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, много радостных моментов и исполнения всех мечтаний. Ты для меня самый лучший, и я очень тебя люблю!

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Любимый папа, с праздником тебя! Твоя мудрость, сила и доброта всегда были для меня источником вдохновения. Спасибо за все твои советы, поддержку и безграничную любовь. Пусть твое здоровье будет крепким, и все мечты сбываются.

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Дорогой папа! Поздравляю тебя с Днем отца! Желаю здоровья, радости и счастливых моментов в жизни. Ты для меня всегда будешь самым лучшим!

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Любимый папа, поздравляю с праздником! Ты всегда был для меня примером настоящего мужчины. Благодарю твою поддержку, мудрость и любовь, которые всегда помогали мне на жизненном пути. Пусть каждый день приносит радость, и рядом всегда будут люди, которые тебя ценят и любят.

Поздравления ко Дню отца (открытки: pustunchik.ua)