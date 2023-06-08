День отца в 2023 году: когда и как нужно поздравить пап

Когда в Украине День отца

В 2019 году президент Украины подписал указ, в котором была установлена официальная дата Дня отца - третье воскресенье июня. В 2023 году отмечать праздник всех пап будем 18 июня.

Существует также еще одна дата - Всемирный день отца, который отмечают в третье воскресенье сентября. Эту дату используют многие международные организации.

Как появился День отца

В 1909 году Сонора Додд из города Спокана, штат Вашингтон, решила высказать уважение и благодарность своему отцу, который рано овдовел и в одиночку воспитал шестерых детей. Сонара обратилась в городской совет с просьбой основать важный праздник - День отца.

Идею одобрили и первоначально выбрали дату 5 июня. Но подготовительные работы затянулись, и важное событие состоялось только 19 июня 1910 года. Далее к идее подключились другие штаты США, и с 1966 года праздник стал официальным. До 2012 года отмечать День отца стали в 28 странах мира - в третье воскресенье июня.

В некоторых странах были установлены собственные даты для этого праздника - как переходные, так и четко зафиксированные.

Как отмечают День отца

Цель этого праздника - создание и развития условий для укрепления семейных связей и признание роли отцов в воспитательном процессе. А также популяризация семейного образа жизни, создания полных семей и формирование ответственности отцов за жизнь своих детей.

Во многих странах в этот день проводят различные конференции, городские мероприятия. Также люди самостоятельно организовывают пикники, семейные ужины и барбекю. Отцам и дедушкам дарят подарки. Взрослые дети навещают своих родителей.

А на государственном уровне вручают награды многодетным отцам и отцам, которые воспитывают детей самостоятельно.