День Архангела Михаїла 2021: найсуворіші заборони в це свято

День Архангела Михаїла або Михайлів день православні відзначають щорічно 21 листопада. У цей день шанують в молитвах архангела Михаїла, який пронизав списом занепалого ангела.

Що це за свято і які суворі заборони існують в цей день – читайте в матеріалі нижче.

Архангела Михаїла називають небесним воїном і захисником від темних сил. Він єдиний, хто зміг протистояти Люциферу і скинути його з небес.

Відтоді його вважають наближеним до Бога ангелом, який протегує скривдженим і пригнобленим і може своїм вогненним мечем знищити несправедливість.

Традиції свята

Вранці в церквах проходять святкові служби, а віруючі могли поставити свічку і попросити архангела Михаїла про заступництво.

Після служби в церкві заведено відвідувати близьких родичів і приймати гостей у себе вдома.

Зазвичай в цей день на столи ставиться рясна їжа – м'ясо і пироги. Це свято є завершальним перед початком Різдвяного посту.

На Михайлів день закачуються весільні гуляння і до цієї дати намагалися справити всі весілля і заручення.

У цей день потрібно закінчити всі конфлікти, помиритися з усіма і пробачити всі минулі образи.

Що категорично не можна робити на Михайла

Заборонена важка фізична робота: не можна рубати дрова, робити ремонти, різати, ткати та шити.

Не можна працювати з корисливих мотивів. Вважається, що праця на добру справу в цей день допускається.

Не можна мити голову - можна вимити весь розум.

Не можна сваритися, лаятися, конфліктувати та з'ясовувати стосунки. Не можна лихословити та сперечатися.

Не можна розповідати про свої хороші сни - вони можуть не здійснитися.

Не можна використовувати гострі предмети.

Обов'язкового потрібно задобрити дворового (брата будинкового), щоб він не вередував і дбав про домашніх тварин – для цього в хліві залишають ситну вечерю і хвалять невидимого помічника.