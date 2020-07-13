День апостолів: що категорично не можна робити, всі традиції на 13 липня

На 13 липня випало відразу два великих свята – церковне і народне
Яке сьогодні свято. 13 липня 2020 православні відзначають свято Дванадцяти апостолів – учнів Ісуса. Цей день присвячений людям, які першими повірили в Христа і пішли за ним. Їх звали Петро і його брат Андрій, Яків, син Зеведеїв, та його брат Іван, Филип, Вартоломей, Матей, Яків Алфеїв, Тадей (Юда Іаковль), Симон Зилот та Матфій. Останній став 12-м апостолом, зайнявши за жеребом місце Іуди Іскаріота.
У народі ж 13 липня пишно святкувалося Маківка літа. Наші предки вірили, що саме в цей прийде справжня спека.
В цей день – прощаються недоліки, людські слабкості і гріхи. Апостоли щиро розкаялися. І люди в цей день каються за свої слабкості та помилки і просять вибачення один у одного.
Нагадаємо, що в Україні у цьому році не буде походів на річницю Хрещення Русі.
Також ми писали, що в Україні з'явиться ще одне нове свято.