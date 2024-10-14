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День ангела Михаил: как красиво поздравить с именинами

Именины у Михаила (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела Михаила - это особый день, когда чествуют защитника веры и покровителя воинов, архангела Михаила. В этот день всех, кто носит это имя, поздравляют с их именинами, желая им силы, мужества и божьего благословения.

РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления и открытки для Михаила.

Приветствие своими словами

Дорогой Михаил, поздравляю тебя с именинами! Пусть Господь всегда оберегает тебя, дарит мир и покой в сердце, а архангел Михаил поддерживает в трудные моменты и помогает идти по правильному пути. Пусть душа твоя будет исполнена светом и радостью!

***

С днем ангела, Михаил! Пусть твоя жизнь будет наполнена теплом, любовью и поддержкой родных. Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя к свету, оберегает от невзгод и помогает осуществлять все самые заветные мечты. Желаю счастья и удачи в каждом дне!

***

Михаил, в этот день хочу пожелать тебе, чтобы архангел Михаил всегда был твоим защитником и наставником, чтобы твое сердце всегда было исполнено надежды и радости. Пусть каждый твой день будет успешным, а каждый миг - неповторимым и счастливым!

***

Поздравляю с днем ангела, Михаил! Желаю, чтобы твоя жизнь была как светлая дорога, без препятствий и трудностей. Пусть твой ангел всегда помогает идти вперед, давая уверенность в себе и защиту от зла. Будь счастлив и достигай своих мечтаний!

***

Михаил, прими самые теплые поздравления с твоим праздником! Пусть судьба дарит тебе крепкое здоровье, успехи во всех начинаниях и радость в каждом дне. Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу, а родные всегда поддерживают и вдохновляют!

Красивые поздравления с именинами для Михаила (изображение: topvitannya.com.ua)

Стихи для Михаила

Нехай Міші життєву дорогу

Освітляють небесні зірки,

Ну а янгол твій, хоронитель

Хай літає із тобою завжди!

Бажаю, щоб ти завжди відчував

Богородиці блаженну опіку

Ну а я б тобі до того побажав

Здоров’я, щастя, та й довгого віку!

***

У Михайла сьогодні - велике свято

І твоїх вірних друзів зібралося багато

Звісно, принесли вони чудові подарунки

А рідні та близькі - обійми й поцілунки

А моє найбільше побажання - в тому

Щоби і сьогодні, і завжди твоєму дому

Посміхалась Доля - не як-небудь, щиро

Щоб жили у домі цім Надія й Віра

І Любов, розправивши широкі крила

Кожне серце у твоїй сім’ї зігріла!

Красивые поздравления для Михаила с именинами (изображение: topvitannya.com.ua)

Раньше мы публиковали, какие вещи не надо дарить, чтобы не навлечь горе или беду на именинника.

Также узнайте, почему нельзя дарить пустой кошелек и как избежать плохих последствий.

При написании материала были использованы источники: сайт "Топ Вітання".

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