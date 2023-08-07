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День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

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Понедельник 07 августа 2023 07:00
День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких Как поздравить Анну с днем ангела (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

7 августа празднуется Успение праведной Анны, матери Богородицы. Потому все девочки, девушки и женщины с именами Анна празднуют свой день ангела.

Как поздравить родных и близких с именинами красивыми картинками, СМС и открытками - в материале Styler дальше.

Поздравления в СМС, стихи и открытки

Имя Анна - благодатное,
Излучающее свет.
Анна - милая, приятная,
Всем готова дать совет.

Аня, щедрая и славная,
Словно солнышко, сияй!
Но притом - и это главное -
О себе не забывай!

День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Пусть под крыльями своими
Анну ангел бережет,
Дарит лишь приятные мгновения,
Судьбу добрую пусть пошлет.


День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Тебя, Анюта, поздравляю,
И в именины я желаю,
Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,
Любви большой, безумно чистой,
Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,
Чтоб самой ты была красивой,
На все дела хватало силы!

День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!

День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Аннушку любимую
Сегодня поздравляю.
Радости и счастья
Я тебе желаю.

Будь всегда веселой,
Будь всегда красивой,
Судьбой не обделенной,
Самою счастливой.

День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Пусть твой ангел-хранитель
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет.

Красивые картинки и поздравления в прозе

День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождала удача, процветание и успех.

День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Анна, с праздником тебя! Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была beautiful и насыщенной приключениями и эмоциями. Пусть счастливые моменты встречаются чаще и продолжаются дольше!

День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Дорогая Анечка, поздравляю тебя от всего сердца! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и восхитительным твой каждый день.

День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Фото: freepik, pixabay

Поздравления с Днем ангела на видео

Когда Анны празднуют День ангела:

11 января, 3 февраля, 16 февраля, 17 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 1 марта, 2 марта, 10 марта, 14 марта, 20 марта, 8 апреля, 13 апреля, 11 мая, 20 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня, 18 июля, 3 августа, 5 августа, 7 августа, 13 августа, 29 августа, 10 сентября, 22 сентября, 11 октября, 15 октября, 4 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 11 декабря, 22 декабря, 23 декабря.

Раньше мы писали, когда в Украине Медовый Спас, и что нужно успеть сделать до праздника.

Также читайте, как назвать ребенка в августе 2023 года.

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