День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких
7 августа празднуется Успение праведной Анны, матери Богородицы. Потому все девочки, девушки и женщины с именами Анна празднуют свой день ангела.
Как поздравить родных и близких с именинами красивыми картинками, СМС и открытками - в материале Styler дальше.
Поздравления в СМС, стихи и открытки
Имя Анна - благодатное,
Излучающее свет.
Анна - милая, приятная,
Всем готова дать совет.
Аня, щедрая и славная,
Словно солнышко, сияй!
Но притом - и это главное -
О себе не забывай!
Пусть под крыльями своими
Анну ангел бережет,
Дарит лишь приятные мгновения,
Судьбу добрую пусть пошлет.
Тебя, Анюта, поздравляю,
И в именины я желаю,
Чтоб удавались все дела,
Добиться своего могла,
Любви большой, безумно чистой,
Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,
Чтоб самой ты была красивой,
На все дела хватало силы!
С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
Аннушку любимую
Сегодня поздравляю.
Радости и счастья
Я тебе желаю.
Будь всегда веселой,
Будь всегда красивой,
Судьбой не обделенной,
Самою счастливой.
Пусть твой ангел-хранитель
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет.
Красивые картинки и поздравления в прозе
Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождала удача, процветание и успех.
Анна, с праздником тебя! Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была beautiful и насыщенной приключениями и эмоциями. Пусть счастливые моменты встречаются чаще и продолжаются дольше!
Дорогая Анечка, поздравляю тебя от всего сердца! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и восхитительным твой каждый день.
Фото: freepik, pixabay
Поздравления с Днем ангела на видео
Когда Анны празднуют День ангела:
11 января, 3 февраля, 16 февраля, 17 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 1 марта, 2 марта, 10 марта, 14 марта, 20 марта, 8 апреля, 13 апреля, 11 мая, 20 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня, 18 июля, 3 августа, 5 августа, 7 августа, 13 августа, 29 августа, 10 сентября, 22 сентября, 11 октября, 15 октября, 4 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 11 декабря, 22 декабря, 23 декабря.
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