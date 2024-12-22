День ангела Анастасии: теплые поздравления с именинами в прозе и стихах

22 декабря - День святой Анастасии. Сегодня именины отмечают обладательницы этого имени. Поэтому знакомых и близких Анастасий можно красиво поздравить с днем ангела.

РБК-Украина (проект Styler) собрало душевные поздравления в прозе и стихах для Анастасии.

Поздравления с Днем Анастасии в прозе

Анастасия, в этот особый день желаю тебе нежности, тепла и вдохновения! Пусть каждый день будет наполнен счастьем, а рядом будут верные друзья и близкие люди, которые будут поддерживать тебя во всем. Будь всегда счастливой!

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Настя, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе светлой судьбы, крепкой веры и искренней любви. Пусть все твои желания осуществляются, а жизнь дарит лишь приятные сюрпризы и счастливые моменты.

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Анастасия, с именинами! Пусть этот день будет наполнен добром и светом. Желаю, чтобы судьба была щедрой, а каждый новый день приносил много радости, гармонии и душевного тепла.

Как поздравить Настю с днем ангела (изображение: DayToday)

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Дорогая Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для искренней радости, теплых чувств и вдохновения. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день дарит новые возможности и светлые моменты!

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Очаровательная Анастасия, поздравляю тебя от всей души. Желаю идти по жизни смело и бодро, искренне любить и быть любимой, а также чувствовать себя счастливой каждое мгновение.

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Поздравляю тебя, Настенька, с Днем ангела! Желаю душевного спокойствия, безграничной любви и больших побед. Пусть в жизни всегда будет поддержка родных, гармония и счастливые мгновения, которые будут греть сердце!

Поздравления с днем ангела Анастасии (изображение: Жіночий журнал Ліза)

Поздравления с днем ангела Анастасии в стихах

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

Как поздравить Анастасию с именинами в стихах (изображение: Вітай)

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Поздравления ко дню ангела Анастасии в стихах (изображение: Вітай)

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Анастасія, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок - ось для Вас!

Как поздравить Настю в стихах (изображение: Листівки)

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Как поздравить Настю в стихах (изображение: Листівки)