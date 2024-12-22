День ангела Анастасии: теплые поздравления с именинами в прозе и стихах
22 декабря - День святой Анастасии. Сегодня именины отмечают обладательницы этого имени. Поэтому знакомых и близких Анастасий можно красиво поздравить с днем ангела.
РБК-Украина (проект Styler) собрало душевные поздравления в прозе и стихах для Анастасии.
Поздравления с Днем Анастасии в прозе
Анастасия, в этот особый день желаю тебе нежности, тепла и вдохновения! Пусть каждый день будет наполнен счастьем, а рядом будут верные друзья и близкие люди, которые будут поддерживать тебя во всем. Будь всегда счастливой!
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Настя, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе светлой судьбы, крепкой веры и искренней любви. Пусть все твои желания осуществляются, а жизнь дарит лишь приятные сюрпризы и счастливые моменты.
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Анастасия, с именинами! Пусть этот день будет наполнен добром и светом. Желаю, чтобы судьба была щедрой, а каждый новый день приносил много радости, гармонии и душевного тепла.
Как поздравить Настю с днем ангела (изображение: DayToday)
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Дорогая Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для искренней радости, теплых чувств и вдохновения. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день дарит новые возможности и светлые моменты!
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Очаровательная Анастасия, поздравляю тебя от всей души. Желаю идти по жизни смело и бодро, искренне любить и быть любимой, а также чувствовать себя счастливой каждое мгновение.
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Поздравляю тебя, Настенька, с Днем ангела! Желаю душевного спокойствия, безграничной любви и больших побед. Пусть в жизни всегда будет поддержка родных, гармония и счастливые мгновения, которые будут греть сердце!
Поздравления с днем ангела Анастасии (изображение: Жіночий журнал Ліза)
Поздравления с днем ангела Анастасии в стихах
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
Как поздравить Анастасию с именинами в стихах (изображение: Вітай)
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Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Поздравления ко дню ангела Анастасии в стихах (изображение: Вітай)
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Анастасія, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок - ось для Вас!
Как поздравить Настю в стихах (изображение: Листівки)
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
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З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Как поздравить Настю в стихах (изображение: Листівки)
Кстати, ранее мы писали, какие вещи нельзя дарить на день рождения и именины.
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При написании материала были использованы источники: Жіночий журнал Ліза, Листівки", "Вітай", DayToday.