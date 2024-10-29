День ангела Анастасии: красивые поздравления с именинами

День ангела Анастасии - это особый день, когда поздравляют женщин с этим прекрасным именем. В этот день желают счастья, здоровья и силы их покровительнице - святой Анастасии.

Приветствие в СМС

Дорогая Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место искренней радости, теплых чувств и вдохновения. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день дарит новые возможности и светлые моменты!

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Поздравляю тебя, Настя, с Днем ангела! Желаю душевного покоя, безграничной любви и больших побед. Пусть в жизни всегда будет поддержка родных, гармония и счастливые мгновения, которые будут греть сердце!

Искренние поздравления с Днем ангела Анастасии (изображение: liza.ua)

Анастасия, в этот особый день желаю тебе нежности, тепла и вдохновения! Пусть каждый день будет наполнен счастьем, а рядом будут верные друзья и близкие люди, поддерживающие тебя во всем. Будь всегда счастлива!

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Настя, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе светлой судьбы, крепкой веры и искренней любви. Пусть все твои желания сбываются, а жизнь дарит только приятные сюрпризы и счастливые моменты.

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Анастасия, с именинами! Пусть этот день будет наполнен добром и светом. Желаю, чтобы удел был щедрым, а каждый новый день приносил много радости, гармонии и душевного тепла.

Красивые поздравления с именинами для Анастасии (изображение: liza.ua)

Стихи для Анастасии

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Красивые поздравления для Насти с именинами (изображение: liza.ua)