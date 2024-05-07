День ангела 8 мая: лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе

Не забывайте поздравлять с именинами людей, которых цените или уважаете. День ангела - не очень популярный праздник, но он может стать особенным и трогательным.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Vitannya, "Гумореска".

У кого именины 8 мая и как красиво поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует день ангела 8 мая

Не забудьте подготовить красивые поздравления для людей со следующими именами:

Иван

Арсений

Елена

Тимофей

Виктор

Евгений.

Также а этот день припали именины тех, кого зовут так: Ника, Ярослав, Хома, Марк.

Как поздравить с днем ангела своими словами

"Вспомни детство! Поверь в сказку и тогда все твои добрые мечты обязательно сбудутся, а плохие мысли навсегда исчезнут. С именинами!"

"Поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы удача и счастье прилипали к тебе, как мухи на варенье, чтобы тебе всегда удавалось оставаться человеком высокого статуса, веселого настроения с элементами уникального таланта"

"В этот день пусть жизнь подарит тебе свои самые яркие краски, впечатления и незабываемые моменты! Желаем мира, света, солнца!".

Красивые стихи на именины на украинском языке

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я!

І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.



Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує"

***

"Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині

Хай тануть у серці щастя й кохання

І світлом наповниться кожна година!".