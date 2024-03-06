День ангела 7 марта: кого и как оригинально поздравить, как назвать ребенка

День ангела в жизни человека так же важен, как день рождения. Для того чтобы порадовать близких вам людей, стоит знать даты дней ангела. А еще календарик имен поможет вам выбрать имя для новорожденного ребенка.
У кого день ангела 7 марта, как назвать ребенка в этот день, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Лунный календарь", "Привітай".
В этот день праздновать именины будут: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Матрона, Надежда, Оксана
Также следует поздравить с днем ангела людей с именем Анфиса, Петр, Андрей, Виктор, Владимир, Иван, Ян, Иосиф, Михаил, Сергей, Федор, Филипп, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.
Если вы хотите выбрать церковное имя по новому календарю, то назвать мальчика можно Василий, Евгений, Николай, Эмиль, Павел. А девочку: Анна, Антонина, Екатерина, Ксения, Надежда, Оксана.
Также можно выбрать из "мартовских" имен: Веста, Руслана, Квитка, Стелла, Станислава, София, Андрей, Роман, Владислав, Никита, Лука.
Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть твой ангел-хранитель наделит тебя силой, смелостью и благоразумием, да даст тебе веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе большой и чистой любви, успеха и здоровья!
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Сегодня твой День Ангела и я поздравляю тебя с этим чудесным праздником! Пусть твой ангел-хранитель всегда бережет тебя от всяких невзгод, помогает в сложных жизненных ситуациях и дает силы, когда, кажется, что уже нет сил!
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Желаю, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет от всяких бед своим крылом!
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!
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Дорогой, с днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.
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Твое имя – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
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Пусть Ангел на именины
Выполнит все желания,
Несет счастье ежеминутно,
Успех и процветание.
Радостью жизнь цветет
И придаст здоровье,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы.
А еще рассказывали, что в ПЦУ дали календарь праздников на март.