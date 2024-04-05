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День ангела 6 апреля: прикольные поздравления с именинами

Кто празднует именины 6 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не все люди знают, когда у них день ангела, а потому упускают возможность не только получить поздравления, но еще и поблагодарить своего хранителя за защиту. И если вы не хотите пропускать именины, следите за ежегодно обновляющимся календарем.

У кого день ангела 6 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Вітання UA", "OGO.ua", "ЛюксФМ".

Кто празднует именины 6 апреля

Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Ярема, Григорий, Мефодий, Павел.

Также день ангела будут отмечать: Мартын, Степан, Петр.

Как поздравлять с именинами своими словами

  • "Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"
  • "Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"
  • "От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья"
  • "С Днем Ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь!"
  • "Прими мои искренние поздравления сегодня. У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, и хотя мы может и никогда не видели его, я верю, что он всегда рядом. В этот праздничный день я желаю тебе и твоему ангелу больше солнечных лучей, радости и любви".

Поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"

***

"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини.
Вітаю!"

***

"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!".

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