День ангела 6 апреля: прикольные поздравления с именинами

Не все люди знают, когда у них день ангела, а потому упускают возможность не только получить поздравления, но еще и поблагодарить своего хранителя за защиту. И если вы не хотите пропускать именины, следите за ежегодно обновляющимся календарем.
У кого день ангела 6 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Вітання UA", "OGO.ua", "ЛюксФМ".
Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Ярема, Григорий, Мефодий, Павел.
Также день ангела будут отмечать: Мартын, Степан, Петр.
"Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле"
***
"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини.
Вітаю!"
***
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!".
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