День ангела 4 марта: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

Кого поздравить с днем ангела 4 марта

Ваших поздравлений будут ждать люди с такими именами: Яков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана, Ульяна.

Кроме того, пожелать счастья и всего лучшего можно тем, кому дали такие имена: Никита, Максим, Богдан, Макар.

Как назвать ребенка, который родился 4 марта

Если вы хотите выбрать церковное имя, присмотритесь к именам выше. Кроме этого, "мартовскими" называют такие варианты: Антонина, Евдокия, Руслана, Серафима, Стелла, Станислава, Ростислава, Бронислава, София.

А для мальчиков можно выбрать такие имена: Андрей, Денис, Лука, Савва, Тарас, Роман.

Поздравления с именинами

"В день ангела желаю душевной красоты, терпения, понимания, исполнения мечтаний, теплых объятий родных и близких. А с ангелом своим дружи всем чистым сердцем и верь в чудо с ним!"

"Сегодня от всего сердца поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы твоя жизнь преподносила приятные сюрпризы, дарила массу незабываемых впечатлений, перспективных возможностей, верного счастья и искренней любви"

"Благ тебе земных и много счастья. Пусть хранит Всевышний от непогоды! В День ангела - здоровье аж на века. Пусть отступит тьма и будет свет!".

Поздравление с днем ангела в душевных стихах на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій, хранитель,

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".