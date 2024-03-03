День ангела 4 марта: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

Поздравления с днем ангела могут быть шуточными, философскими, в прозе и стихах. Впрочем, все они приятно удивляют и вызывают положительные эмоции у именинников. Именно поэтому поздравлять с днем ангела нужно как родственников, так и друзей.
У кого день ангела 4 марта, как назвать ребенка в этот день, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Місячний календар", "Mama.Ua", "Привітай".
Ваших поздравлений будут ждать люди с такими именами: Яков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана, Ульяна.
Кроме того, пожелать счастья и всего лучшего можно тем, кому дали такие имена: Никита, Максим, Богдан, Макар.
Если вы хотите выбрать церковное имя, присмотритесь к именам выше. Кроме этого, "мартовскими" называют такие варианты: Антонина, Евдокия, Руслана, Серафима, Стелла, Станислава, Ростислава, Бронислава, София.
А для мальчиков можно выбрать такие имена: Андрей, Денис, Лука, Савва, Тарас, Роман.
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій, хранитель,
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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