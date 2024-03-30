День ангела 31 марта. "Весенние" поздравления с именинами для друзей и любимых

У кого день ангела 31 марта

В этот день вы можете поздравить с именинами людей со следующими именами: Анна, Артур, Аполлон (Аполлоний), Акакий, Венианим, Влас, Иннокентий, Ида, Иосиф, Феофил, Иаков.

Приветствие с днем ангела в SMS

"В этот прекрасный весенний день спешу поздравить тебя с днем ангела. Хочу пожелать море радости и вдохновения, океан больших возможностей и непревзойденных идей.

"Поздравляем нашего весеннего именинника! Желаем пения в душе, как у кота весной. Хорошего настроения, молодости, сил, интересных идей, прекрасных друзей, полного кошелька, попутного ветерка. Счастья, здоровья, красоты, инициативности и действенности!"

"Первая зеленая травка, первое теплое солнышко, первые певчие птицы возвращаются из теплых стран - это весна! Светящиеся глаза, счастливая улыбка - это ты, самый красивый и милый человек на свете! Пусть все твои желания сбываются, ты этого заслуживаешь. С днем ангела!".

"Весенние" поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Хай сонце заходить з весною в твій дім,

Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,

Хай білий підсніжник любов принесе

І хай буде завжди добре усе"

***

"Хай навкруги цвіте бузок,

І небо буде ясним,

І щоб життя твоє було

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в твоїй душі

Горів вогонь кохання,

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання"

***

"Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Здійснюються завжди заповітні мрії.

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки".