RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 31 марта. "Весенние" поздравления с именинами для друзей и любимых

Красивые поздравления с именинами (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

31 марта, в последний день первого весеннего месяца, поздравлений с именинами будут ждать люди с разными именами. Их объединяет только одно - все они точно обрадуются, если вы не забудете об их особом празднике.

Кого приветствовать с именинами 31 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "Пустунчик".

У кого день ангела 31 марта

В этот день вы можете поздравить с именинами людей со следующими именами: Анна, Артур, Аполлон (Аполлоний), Акакий, Венианим, Влас, Иннокентий, Ида, Иосиф, Феофил, Иаков.

Приветствие с днем ангела в SMS

  • "В этот прекрасный весенний день спешу поздравить тебя с днем ангела. Хочу пожелать море радости и вдохновения, океан больших возможностей и непревзойденных идей.
  • "Поздравляем нашего весеннего именинника! Желаем пения в душе, как у кота весной. Хорошего настроения, молодости, сил, интересных идей, прекрасных друзей, полного кошелька, попутного ветерка. Счастья, здоровья, красоты, инициативности и действенности!"
  • "Первая зеленая травка, первое теплое солнышко, первые певчие птицы возвращаются из теплых стран - это весна! Светящиеся глаза, счастливая улыбка - это ты, самый красивый и милый человек на свете! Пусть все твои желания сбываются, ты этого заслуживаешь. С днем ангела!".

"Весенние" поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Хай сонце заходить з весною в твій дім,
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,
Хай білий підсніжник любов принесе
І хай буде завжди добре усе"

***

"Хай навкруги цвіте бузок,
І небо буде ясним,
І щоб життя твоє було
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в твоїй душі
Горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання"

***

"Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки".

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаПраздники Украины