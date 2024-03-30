День ангела 31 марта. "Весенние" поздравления с именинами для друзей и любимых

31 марта, в последний день первого весеннего месяца, поздравлений с именинами будут ждать люди с разными именами. Их объединяет только одно - все они точно обрадуются, если вы не забудете об их особом празднике.
Кого приветствовать с именинами 31 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "Пустунчик".
В этот день вы можете поздравить с именинами людей со следующими именами: Анна, Артур, Аполлон (Аполлоний), Акакий, Венианим, Влас, Иннокентий, Ида, Иосиф, Феофил, Иаков.
"Хай сонце заходить з весною в твій дім,
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,
Хай білий підсніжник любов принесе
І хай буде завжди добре усе"
***
"Хай навкруги цвіте бузок,
І небо буде ясним,
І щоб життя твоє було
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в твоїй душі
Горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання"
***
"Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки".
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