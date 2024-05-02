День ангела 3 мая: поздравления с именинами, которые тронут всех до слез

Кого поздравить с днем ангела 3 мая (фото: freepik.com)

Если ваш близкий человек празднует день ангела, не забудьте поздравить его с этим особым событием. На именины можно желать счастья, здоровья, любви и многое другое. Главное - делать это искренне.

Кто отмечает день ангела 3 мая, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Top Words, Tochka.net.