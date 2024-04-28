День ангела 29 апреля: кого поздравить с именинами на Великий понедельник и как сделать это красиво

По новому календарю именины будут праздновать:

А по старому календарю на эту дату приходились дни ангела людей с такими именами: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

"С Днем ангела поздравляю! Пусть в твоей жизни будет побольше крутых виражей, холодильник трещит по швам, а деньги вываливаются из мешков. В аквариуме живет золотая рыбка, которая исполняет твои любые желания, а в спальне ждет любимая целовака и обнимака"

"Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные , надежные друзья и добрые люди!"