День ангела 24 февраля: как и кого поздравить с именинами

У кого именины 24 февраля

Не забудьте поздравить с днем ангела людей с такими именами: Иоанн, Илларион, Иоанн

Кроме того, именины празднуют те, кто получил такие имена: Влас, Федора, Всеволод, Захар.

Как назвать девочку 24 февраля

Если вы не хотите выбирать имя по церковному календарю, присмотритесь к следующим вариантам: Анастасия, Полина, Вероника, Екатерина, Ульяна, Анфиса.

Как назвать мальчика 24 февраля

Мальчика, родившегося 24 февраля, можно назвать так: Захар, Дмитрий, Николай, Кирилл, Константин, Роман.

Поздравления с днем ангела

"В День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"

"Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться - он вместе с тобой будет радоваться"

"Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему".

Поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде".