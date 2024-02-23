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День ангела 24 февраля: как и кого поздравить с именинами

Кого поздравлять с днем ангела (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Не забудьте поздравить с днем ангела людей, именины которых пришлись на 24 февраля. Для этого вы можете составить собственный текст с пожеланиями или выбрать душевное поздравление, составленное другими.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 24 февраля, как поздравить с именинами, а также как назвать ребенка.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Апостроф, сайты vidpoviday, OblRada hm.

У кого именины 24 февраля

Не забудьте поздравить с днем ангела людей с такими именами: Иоанн, Илларион, Иоанн

Кроме того, именины празднуют те, кто получил такие имена: Влас, Федора, Всеволод, Захар.

Как назвать девочку 24 февраля

Если вы не хотите выбирать имя по церковному календарю, присмотритесь к следующим вариантам: Анастасия, Полина, Вероника, Екатерина, Ульяна, Анфиса.

Как назвать мальчика 24 февраля

Мальчика, родившегося 24 февраля, можно назвать так: Захар, Дмитрий, Николай, Кирилл, Константин, Роман.

Поздравления с днем ангела

  • "В День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно"
  • "Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться - он вместе с тобой будет радоваться"
  • "Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему".

Поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде".

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