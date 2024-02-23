День ангела 24 февраля: как и кого поздравить с именинами

Не забудьте поздравить с днем ангела людей, именины которых пришлись на 24 февраля. Для этого вы можете составить собственный текст с пожеланиями или выбрать душевное поздравление, составленное другими.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 24 февраля, как поздравить с именинами, а также как назвать ребенка.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Апостроф, сайты vidpoviday, OblRada hm.
Не забудьте поздравить с днем ангела людей с такими именами: Иоанн, Илларион, Иоанн
Кроме того, именины празднуют те, кто получил такие имена: Влас, Федора, Всеволод, Захар.
Если вы не хотите выбирать имя по церковному календарю, присмотритесь к следующим вариантам: Анастасия, Полина, Вероника, Екатерина, Ульяна, Анфиса.
Мальчика, родившегося 24 февраля, можно назвать так: Захар, Дмитрий, Николай, Кирилл, Константин, Роман.
"Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде".
Ранее стало известно, у кого день ангела в феврале 2024 года по новому и старому календарю.
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