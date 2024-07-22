День ангела 23 июля: душевные поздравления, умиляющие до слез
Именины являются значимым праздником в жизни каждого человека, но все знают точную дату этого важного дня. Это может привести к тому, что важное событие остается незамеченным.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 23 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Андрей
- Федор
- Виталий
- Трофим
- Анна.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет полон успехов и достижений, чтобы каждый момент приносил только счастье и благодарность.
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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы ты всегда был окружен людьми, которые тебя любят и понимают, и чтобы каждый день в жизни был как чудесный сбывающийся сон.
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Поздравляю! Пусть этот день подарит тебе уверенность в себе, тепло близких и настоящих друзей. Желаю, чтобы каждая твоя мечта сбылась, а дорога жизни была освещена радостными моментами.
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Поздравляю с Днем Святого Ангела! Пусть тебе сегодня сопутствует счастье во всех начинаниях, а судьба приносит только положительные изменения. Желаю, чтобы каждая мечта осуществлялась, а жизнь доставляла удовольствие.
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С Днем Ангела! Пусть каждая твоя мечта сбывается, а каждый шаг приносит тебе радость и уверенность в завтрашнем дне.
Красивые стихи на именины
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
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При написании материала были использованы источники: УПЦ "Благовіст", "Гумореска", "Ого".