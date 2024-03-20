День ангела 21 марта: душевные поздравления с именинами в прозе, стихах и SMS

Кто празднует именины 21 марта

Подготовьте поздравления для людей со следующими именами: Антон, Афанасий, Яков, Кирилл, Филимон, Федор.

Кроме этого, не забудьте пожелать счастья тем, кого зовут так: Тодось, Дементий, Ярема, Лазарь.

Поздравление с днем ​​ангела в SMS

"Поздравляю тебя с днем ​​твоего небесного телохранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от различных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника"

"Поздравляю с днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за тебя!"

"Поздравляю с днем ангела! Пусть солнышко вам улыбается, чтобы цвела в жизни весна, удача пусть от вас не отказывается, чтобы вы были веселыми и счастливыми!".

Душевное поздравление с именинами в стихах на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-охоронець

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".