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День ангела 2 марта: искренние поздравления, которые поразят всех до слез

У кого день ангела 2 марта (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Каждый день кто-то празднует день ангела. И если вы хотите приятно удивить своего друга, коллегу или же любимого человека - узнайте, когда у кого-то из них именины.

Кто празднует 2 марта день ангела и как душевно поздравить именинников в стихах или в прозе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Твій світ".

У кого день ангела 2 марта

В этот день обязательно поздравьте с именинами людей, получивших одно из таких имен: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.

Кроме этого, подготовьте искренние пожелания тем, кого зовут так: Марианна, Марьяна, Мина, Парфутий, Филипп, Роман, Федор.

Душевные поздравления с именинами

  • "Искренне поздравляю тебя с красивым праздником - Днем ангела! Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже если твои крылья опускаются вниз!"
  • "Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!"
  • "Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя светлая и радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, здоровьем и благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно, а твой ангел никогда за тебя не краснеет!"

Щемящее поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Тобі з іменинами шлю я вітання,
Хай стануть реальністю всі сподівання!
Хай Ангел завжди тебе зберігає,
В усьому постійно тобі помагає!
Нехай сам Господь із блакитного неба
Тобі посилає усе, чого треба!
Бажаю, щоб щастя рікою лилося,
І все, що задумаєш, легко вдалося!"

Недавно стало известно, когда будет Масленица в 2024 году.

Кроме того, раньше мы рассказывали, когда будет сорок святых в 2024 году.

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