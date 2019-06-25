Справа Зайцевої: адвокати повідомили про невеликий прорив

У справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, які були визнані винними у скоєнні смертельного ДТП в місті Харкові, намітилися деякі зрушення. Про це повідомив адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця на своїй сторінці в Facebook.

Правозахисник повідомив, що Київський районний суд Харкова скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження проти експертів Харківських НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса.

"В черговий раз судом скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо висновків проведених експертиз у ХНДІСЕ їм. Бокаріуса", - написав Перепелиця і розмістив скріншот постанови.

Скріншот документа (facebook.com/Сергей Перепелиця)

Журналіст Тетяна Доцяк пояснила, що буде відновлено розслідування у справі експертів, які не змогли обчислити швидкість автомобіля Олени Зайцевої, не змогли встановити межі перехрестя. У результаті в якості доказів суд змушений був визнати експертизу експертів з Дніпра, а харківські експерти за фактом намагалися переконати суд, що Олена Зайцева менш винна, ніж Геннадій Дронов.

Справа буде знову передана слідчому, якому належить знову прочитати всі 10 томів і з'ясувати, чи винні харківські експерти.

Скріншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, як живе Олена Зайцева у в'язниці.

А також розповідали про те, що стали відомі нові подробиці про апеляції Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.