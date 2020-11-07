Справа на мільйон: ВАКС постановив продовжити розслідування проти Святослава Олійника

Фото: Святослав Олійник (з відкритих джерел)

Олійника можуть звинуватити в отриманні мільйонного хабаря

Голову Дніпропетровської облради Святослава Олійника можуть звинуватити в отриманні хабаря у розмірі одного мільйона доларів. Вищий антикорупційний суд вже вдруге ухвалив НАБУ розслідувати справу Олійника 5-річної давності, йдеться в сюжеті "Дніпро News".

Як відомо, на той час Олійник був заступником голови облдержадміністрації Ігоря Коломойського. В той самий час підрядника дорожньо-ремонтних робіт, фірму "УПС", зокрема її очільників - Тараса Палія та заступника міського голови Володимира Лисого - звинуватили у махінаціях на тендерах з ремонту та облаштування автошляхів Дніпра.

Обласна прокуратура заявила про передачу справи до суду. Можливе покарання - позбавлення волі строком від 2 до 5, заборона займати певні посади та штраф.

Втім, вже через деякий час справу закрили, а покарання так ніхто й не поніс. Натомість 50% компанії "УПС" переписали на підлеглу Олійника.

Зараз же ця фірма освоює мільярди на ремонті доріг в рамках "Великого будівництва". Зокрема, "УПС" перемогла в тендерах на понад 3 млрд гривень.

Цього року НАБУ за позовом ГО "Інфопростір" відкрило справу про мільйонний хабар, який ймовірно взяв Олійник, щоб закрити справу Лисого та Палія. Про це зокрема нещодавно заявив Сергій Паньков, заступник ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Два місяці НАБУ розслідувало справу про ймовірний хабар, але вже на початку жовтня слідчий закрив справу. Як стверджують в ГО "Інфопростір", справу було закрито без допиту всіх свідків. У зв'язку з цим активісти подали скаргу у Вищий антикорупційний суд.

ВАКС скасував постанову слідчого НАБУ і зобов’язав бюро продовжити розслідування справи про ймовірний хабар Святославу Олійнику.

Нагадаємо, 19 жовтня під стінами облради пройшов мітинг, в якому взяли участь громадські організації "Народний трибунал", "Відсіч", активісти і волонтери з Дніпра та інших міст області з вимогою до голови облради Святослава Олійника піти у відставку.

Як писало РБК-Україна, за даними Комітету виборців України, голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник не виконав на своєму посту жодну з передвиборних обіцянок.