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Олійник не виконав жодної з передвиборчих обіцянок, - КВУ

Дніпро, Вівторок 25 серпня 2020 14:11
Олійник не виконав жодної з передвиборчих обіцянок, - КВУ
Фото: Святослав Олійник (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Зокрема, голова ДніпроОГА обіцяв завершити реконструкцію аеропорту в Дніпрі

Голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник не виконав на своєму посту жодної з передвиборчих обіцянок.

Про це в коментарі журналістам заявив голова правління Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" Станіслав Жолудєв.

"Для людей важливі реальні справи, а така людина, як Святослав Олійник не зробив для регіону нічого. Очевидно, що перемогти на виборах він зможе, тільки використовуючи адміністративний ресурс, махінації й тиск", - вважає Жолудєв.

Експерт також нагадав, що Олійник двічі був депутатом, а після Революції Гідності постійно перебував при владі в регіоні. При цьому, за весь цей час люди пам'ятають тільки 3 його обіцянки, жодну з яких він не виконав.

Зокрема, нагадує експерт, Олійник обіцяв завершити реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням, проведеним в Дніпрі агентствами "Соціс" і "Рейтинг", Святослав Олійник є лідером недовіри жителів міста і області.

Крім того, стосовно фірм, яких пов'язують з головою облради, були відкриті десятки кримінальних справ, а розмір вкрадених грошей платників податків становить понад мільярд гривень.

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