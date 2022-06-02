Що роблять досвідчені автомобілісти, щоб не заснути за кермом: прості та перевірені способи

Сон - це і фізіологічна потреба людини і генетично усталена звичка. Звичайно, людина може деякий час не спати, але нудна робота здатна заколисати навіть енергійну та бадьору людину.

Під час руху фаза швидкого сну настає непомітно, і триває кілька секунд. Однак за ці секунди автомобіль, що рухається на високій швидкості, встигає проїхати не одну сотню метрів. І для деяких ці метри стають останніми в житті.

Як позбутися сонливості

Можна пити каву, але ефект від неї не тривалий. Після закінчення терміну дії порції кофеїну спати хочеться ще більше. Тому людина починає пити одну чашку за одною, щоб утримувати рівень підбадьорливого кофеїну в крові високим, і шкодить тим самим організму.

Також часто люди п'ють енергетики, від яких шкода ще більша.

Досвідчені далекобійники поділились дієвим способом. Знадобиться пакет з насінням, і годину-другу жувальні рефлекси будуть проганяти сон.

Однак, у цього способу теж є зворотня сторона. Працюючи щелепами і однією рукою, ви відволікаєтеся від рулювання.

До того ж, навіть лузаючи насіння, організм людини під впливом багаторічної звички вночі спати, буде боротися з вашим бажанням їхати. І навіть якщо сон вдасться прогнати, то виникне стан притупленої пильності і нездатності мозку блискавично реагувати на розвиток подій на дорозі.

Найкраще, що ви можете зробити для свого організму перед нічним перегоном - це виспатися. Не варто їхати за кермом більше чотирьох з половиною годин. Потрібно частіше зупинятися на розминку і відпочинок.

В аварії частіше потрапляють самотні водії. Хороша бесіда - простий, надійний та безкоштовний спосіб, коли мова заходить про те, як не заснути за кермом. Цікава розмова відмінно стимулює роботу головного мозку. Головне не перестаратися та віддавати необхідну увагу руху на трасі.

Як зрозуміти, що людина засинає за кермом: