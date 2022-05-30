Не робіть так! Головні помилки, які перетворять плов на клейку кашу

Головні помилки при приготуванні плову

Перше правило - потрібно вибирати правильну крупу. Не беріть рис для різотто або каші для плову.

Для плову потрібно брати сорт, який для цього призначений.

Вибирайте сорти басматі і Жасмин, Девзіра. Вони створені спеціально для цього!

У нього досить товсте витягнуте зерно, покрите рожевою "пудрою". Девзіра не розварюється, не злипається, вбирає в себе багато води і жиру, тому приготований з нього плов відрізняється насиченим смаком і ароматом.

Також є ще одна неточність, через яку рис втрачає свою структуру.

Дотримуйтесь пропорції при готуванні плову (фото: pixabay.com)

Відомо, що крупа розварюється з однієї простої причини: під впливом температури починає активно виділятися крохмаль, який володіє клейкою текстурою.

Це можна виправити. Для цього замочіть рис на півгодини перед безпосереднім готуванням. Це допоможе крупі позбутися від непотрібного крохмалю.

Також важливо при готуванні дотримуватися пропорції

На 1 кілограм рису йде 1 кілограм м'яса. На 1 кг м'яса — не менше 500-800 грам моркви і 300 грамів білої або жовтої цибулі. ЇЇ можна додати і більше, але тоді буде складно правильно обсмажити.

Дуже велике значення має посуд

Для плову беріть чавунний казан з товстими стінками і хорошою, важкої кришкою, адже достатній час плов повинен готуватися саме під кришкою. Чавунна утятниця теж підійде.

Додавайте спеції

Готувати плов без спецій - це злочин. Обов'язково повинні бути присутніми зіра, паприка, перець, головка часнику і сіль.