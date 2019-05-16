Роби те, до чого лежить душа: Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській

Марина Порошенко дала поради новій першій леді Олені Зеленській. Також перша леді в інтерв'ю Ілоні Довгань на Радіо НВ підсумувала свої досягнення за час каденції Петра Порошенка.

Чинна перша леді порадила майбутній першій леді Олені Зеленській нікого не слухати і робити те, до чого у неї лежить душа.

"Хочу побажати, щоб вона не прислухалася до порад політтехнологів і якихось протоколистів і робила те, до чого у неї лежить душа, коли вона бачить, що не може не робити чогось корисного для суспільства. Лише з такими емоціями можна досягти хороших результатів", - сказала вона.

Марина Порошенко (фото: РБК-Україна)

Дружина Порошенка розповіла про те, що, на її думку, вона впоралася зі своїми завданнями. Перша леді розповіла про роботу, яку провела зі своїм благодійним фондом у царині реформи інклюзивної освіти.

Марина Порошенко також розповіла, з ким із перших леді вона дружить.

"Я спілкувалася з багатьма першими леді різних країн. І це дійсно достойні жінки, які займаються благодійністю і соціальними проблемами. У нас близькі стосунки і з Бріджит Макрон і з Софі Трюдо, а також з Мішель Обама", - розповіла Марина Порошенко.

За словами першої леді, після інавгурації Зеленського вона з родиною хотіла б вирушити в довгоочікувану відпустку.

Марина Порошенко дала поради Олені Зеленській (відео: facebook.com/radioNV.ua/)

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією.

А також повідомляли про те, що Петро Порошенко привітав українців з Днем вишиванки. Чинний президент нагадав, що вишиванка - це незамінний і завжди модний символ України.