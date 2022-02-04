Що робити, коли завиють сирени: киянам розповіли про алгоритм поведінки у разі НС

Самі сирени означають сигнал цивільної оборони "Увага всім!" Якщо ви їх почуєте, потрібно терміново включити телевізор, радіо, інші передавальні пристрої, і слухати повідомлення та інструкціями.

Крім сирен, оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснюватимуть авто, обладнані гучномовцями.

"Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок", - розповіли в Департаменті.

Такі повідомлення міститимуть:

інформацію про надзвичайну ситуацію,

про місце і час виникнення надзвичайної ситуації,

про територію (район, масив, вулицю, будинок та інше), що потрапляє в зони ураження,

порядок дій в умовах надзвичайної ситуації тощо.

"Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації - вберегти і захистити якомога більше людей", - зазначили в КМДА.

Зараз влада Києва спланувала використання понад 500 сховищ і 4500 об'єктів подвійного призначення, серед яких 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземних переходи, 409 підземних автопаркінгів та інше.

Такі захисні споруди можуть укрити трохи більше ніж 2 мільйони людей.