Що робити, коли завиють сирени: киянам розповіли про алгоритм поведінки у разі НС

У Києві в разі надзвичайної ситуації будуть включені сирени, щоб привернути увагу громадян, а також оснащені гучномовцями автомобілі. У Департаменті муніципальної безпеки КМДА розповіли про алгоритм дій жителів і гостей столиці в таких випадках.
Про це передає "Укрінформ".
Самі сирени означають сигнал цивільної оборони "Увага всім!" Якщо ви їх почуєте, потрібно терміново включити телевізор, радіо, інші передавальні пристрої, і слухати повідомлення та інструкціями.
Крім сирен, оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснюватимуть авто, обладнані гучномовцями.
"Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок", - розповіли в Департаменті.
Такі повідомлення міститимуть:
"Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації - вберегти і захистити якомога більше людей", - зазначили в КМДА.
Зараз влада Києва спланувала використання понад 500 сховищ і 4500 об'єктів подвійного призначення, серед яких 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземних переходи, 409 підземних автопаркінгів та інше.
Такі захисні споруди можуть укрити трохи більше ніж 2 мільйони людей.
Нагадаємо, раніше "РБК-Україна" розповідала в новому матеріалі, в якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни.
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