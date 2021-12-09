Що робити українцю, якщо його сімейний лікар захворів або звільнився: тримайте інструкцію

Якщо ваш сімейний лікар захворів

Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну.

Про таку заміну зазвичай медзаклад інформує пацієнтів кількома способами:

Оголошенням безпосередньо в самому медзакладі

На вебсайті установи

На сторінці в соціальній мережі

Телефоном пацієнтам, які були до лікаря записані

Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медичний заклад повідомляє про це в перший же день.

Якщо відсутність лікаря запланована (відпустка, відрядження, планове лікування), то пацієнтів про це повинні проінформувати не пізніше ніж за один тиждень.

Якщо вам раптово знадобилося звернутися до сімейного лікаря, а він на лікарняному, то варто дізнатися, хто його зараз замінює.

Майже у кожній поліклініці та амбулаторії є черговий лікар, який приймає пацієнтів.

Якщо ваш сімейний лікар звільнився

Часто пацієнти укладають декларацію з лікарем і після цього довгий час не звертаються. А при візиті в амбулаторію або поліклініку з'ясовують, що сімейний лікар тут вже не працює.

Зазвичай в такій ситуації пацієнту пропонують укласти декларацію з іншим сімейним лікарем в медустанові, на вибір.

Можна укласти декларацію в іншому медичному закладі - у пацієнта є таке право. Вибрати лікаря можна на сайті НСЗУ.

Крім того, центри первинної медичної допомоги зобов'язані інформувати пацієнтів про звільнення тих лікарів, з якими підписані декларації.

Зазвичай така інформація розміщена в медустановах, на сайті закладу або на сторінці установи в соціальних мережах.

Також пацієнтів можуть повідомити особисто - телефоном або іншим способом, який раніше вибрав пацієнт.

У медзакладі повинні протягом одного місяця після звільнення повідомити пацієнтів про те, що у нього закінчується термін укладеної декларації через звільнення сімейного лікаря.

Для укладення декларації з новим сімейним лікарем потрібно: зробити візит до нового лікаря, отримати його згоду, принести всі необхідні документи, підписати декларацію.