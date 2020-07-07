Що робити, якщо українців не пускають до водойм: юристи дали чітку відповідь

В Україні багато пляжів закриті від відвідування або при вході на них встановлюють обов'язкову плату за в'їзд або вхід. Юристи відзначають, що такі дії є незаконними, навіть в тому випадку, якщо підприємець орендував частину пляжу для своєї діяльності.

Адвокат і директор Черкаського центру юридичної допомоги Станіслав Киць пояснив, що в Україні є Водний кодекс, в якому чітко регулюється це питання. Там зазначено, що громадянам України забезпечується безперешкодний і безкоштовний доступ до узбережжя морів, берегів річок, озер, будь-яких водойм.

"Відповідно до вимог і норм чинного законодавства фізичні та юридичні особи можуть приймати в користування частину узбережжя або водойм. У законі чітко прописано, що під час їх використання доступ будь-яких фізичних осіб не може бути обмеженим. Навіть якщо підприємець взяв в оренду частину пляжу або прибережну зону, де веде свою підприємницьку діяльність, то все одно громадяни мають право безперешкодно туди потрапити та користуватися цими водоймами ", - розповів експерт в коментарі для "24 каналу".

Він додав, що в жовтні 2019 року депутати Верховної ради прийняли ряд змін в законодавство і встановили відповідальність за порушення безперешкодного доступу громадян до водойм. Контроль за виконанням поклали на органи місцевого самоврядування і Державну екоінспекцію.

"Якщо, наприклад, громадяни стикаються з такою конкретною ситуацією, тоді потрібно викликати поліцію. Саме поліція може зафіксувати правопорушення, скласти матеріали. І вже на їх підставі можна звертатися в органи місцевої влади, які безпосередньо залучають до відповідальності. Все це стосується узбережжя морів, заток, лиманів, островів. Тобто Водний кодекс чітко перераховує будь-які можливі водойми, які у нас є в державі", - підкреслив Скіць.

Штрафи за порушення цього законодавства цілком відчутні: фізичні особи заплатять від 3400 до 6800 гривень, посадові особи - від майже 7 тисяч до 12 тисяч гривень.

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