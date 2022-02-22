Що робити тим, хто застряг на Донбасі: алгоритм дій

За словами соцслужби, на території ОРДЛО бойовики насильно змушують людей, фактично, викрадаючи їх з будинків і вулиць, вступати в незаконні збройні формування. Рідні стурбовані долею тих, кого викрали до лав банд формувань.

Що робити тим, хто застряг на Донбасі

Звернення до правоохоронних органів

Важливо повідомляти правоохоронним органам про ті злочини, які скоюються на непідконтрольних територіях щодо їх жителів. Крім того, можна звертатися в міжнародні гуманітарні, моніторингові організації і т. д.

Офіс Генерального прокурора опублікував телефони та електронні адреси для повідомлень про випадки затримань громадян України під приводом "мобілізації" в ОРДЛО:

conflict@gp.gov.ua - ОГП;

priom_gromad@don.gp.gov.ua, +38 (066) 477- 17-03 - Донецька обласна прокуратура;

zvernennia@lug.gp.gov.ua, (06452) 4-13-50 - Луганська обласна прокуратура.

Також заяви в правоохоронні органи України (СБУ, прокуратура) можна подати особисто або відправити поштою - дивіться адреси правоохоронних органів на їх офіційних сайтах.

Звернення до Європейського суду з прав людини

Бойовики з "Л/ДНР" не мають права затримувати мирних жителів на Донбасі. Вчинені дії становлять порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права людини.

Органи влади України на даний момент безсилі, але вони можуть фіксувати зазначені злочини, проте не здатні повноцінно їх розслідувати, вплинути на процес і зупинити його, звільнити людей. Тому доцільно скаржитися в ЄСПЛ.

Для звернення до ЄСПЛ необхідно звернутися за допомогою до юриста, який має досвід подання таких заяв.

Підтримка Українського національного центру розвитку миру

Найближчим часом має запрацювати телефонна лінія підтримки Українського національного центру розвитку миру. Там також збиратимуть інформацію, надаватимуть юридичну підтримку та документуватимуть випадки примусової мобілізації.

Звернення до громадських організацій

Громадська організація "Блакитний птах" готова надавати юридичну та психологічну підтримку з цього питання. Звернутися до них можна за телефонами: