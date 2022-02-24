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Що робити, якщо ви чуєте сирену "Увага всім": інструкція

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Четвер 24 лютого 2022 10:13
Що робити, якщо ви чуєте сирену "Увага всім": інструкція Фото: що робити при звуках сирени "Увага всім" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія напала на Україну 24 лютого. У деяких містах прозвучали сирени.

Що робити, якщо ви почули сирену "Увага всім" у своєму будинку пояснили рятувальники в ДСНС.

Якщо ви почули сирену в своєму будинку - це означає попередження про небезпеку.

Що потрібно зробити

  • включити все, радіоприймачі, телевізори і відкрити державні інтернет-канали зв'язку для того, щоб слухати розпорядження і вказівки органів виконавчої влади та місцевих відділів з питань цивільного захисту;
  • повідомити про отриману інформацію сусідів;
  • підготувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри, а якщо їх немає, то виготовити їх з доступних матеріалів (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві пов'язки, плівка і т. п.);
  • підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особистої гігієни, запас їжі;
  • провести вдома протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, відключити Електропостачання і т. п.);
  • закрити всі вікна і кватирки, ущільнити їх;
  • уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.

За цим посиланням можна переглянути карту бомбосховищ в Києві.

Як ми раніше писали, у Києві зробили безкоштовним весь комунальний транспорт, метро в тому числі.

Нагадаємо, що Україна ввела воєнний стан.

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