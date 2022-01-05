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Що робити, якщо ваш сімейний лікар у відпустці, а вам треба на прийом

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Середа 05 січня 2022 12:37
Що робити, якщо ваш сімейний лікар у відпустці, а вам треба на прийом Фото: Як потрапити до лікаря, якщо він у відпустці (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто бувають ситуації, коли ваш сімейний лікар у відпустці, а вам потрібно до нього потрапити. Що робити в таких випадках? Головне не панікувати.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Важливо знати, що на час відпустки лікаря амбулаторія або медичний центр зобов'язані призначити йому заміну.

Але пам'ятайте, що е-рецепт на доступні ліки може виписати тільки той лікар, з яким у вас декларація. Тому не відкладайте отримання нового рецепта до останнього.

Е-рецепт видається:

  • не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому е-рецепті курс лікування був встановлений терміном від 21 дня і більше;
  • за 3 дні, якщо такий термін менше 21 дня.


Амбулаторія інформує про планову відсутність лікаря на своєму сайті або в соцмережах. У невідкладній ситуації зверніться до лікарні самостійно або зателефонуйте 103, така допомога не вимагає декларації або направлення.

Якщо ваш сімейний лікар захворів

Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну.

Про таку заміну зазвичай медзаклад інформує пацієнтів кількома способами:

  • Оголошенням безпосередньо в самому медзакладі
  • На веб-сайті установи
  • На сторінці в соціальній мережі
  • По телефону пацієнтам, які були до лікаря записані

Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медичний заклад повідомляє про це в перший же день.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, чи повинен приїжджати сімейний лікар додому до пацієнта.

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