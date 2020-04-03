ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Що робити, якщо вас відправили у відпустку за свій рахунок на карантині

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 15:09
Що робити, якщо вас відправили у відпустку за свій рахунок на карантині
Важливі поради тим, хто працює вдома на карантині (колаж РБК-Україна)

Що потрібно знати, якщо ви працюєте вдома під час карантину - читайте на Styler

Експерти дали кілька практичних порад для тих, чий графік роботи або рівень оплати змінився під час карантину через коронавірус в Україні.

Що саме слід знати, щоб в разі чого відстояти свої права - розповіла екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька у сюжеті програми "Вікна-новини".

  • Якщо через епідемію коронавірусу ваше підприємство простоює, роботодавець повинен виплачувати вам не менше 2/3 тарифної ставки окладу. Тому у подальшому не варто продовжувати нині поширену практику написання заяв про відпустку за свій рахунок. Якщо це не відповідає вашим бажанням.
  • Якщо роботодавець говорить, що в результаті карантину вашу посаду скорочують, то він повинен або запропонувати вам іншу роботу, або попередити про звільнення за два місяці. І притому виплатити все, що вам належить, з невикористаною відпусткою включно.
  • В разі скорочення, і в разі закриття підприємства у вас є право оформити допомогу по безробіттю. Поки ви шукаєте нову роботу.
  • Крім того, в умовах карантину слід пам'ятати, що роботодавець повинен забезпечувати на робочому місці належні умови: тепло, захист від пилу або інфекцій. Якщо ж він вимагає від вас надягати маску, і це є умовою доступу до роботи, то повинен забезпечити цими засобами захисту.
  • Будь-яке недотримання ваших прав є підставою для звернення до суду. Але тільки у випадку, якщо ви працевлаштовані офіційно.

При цьому потрібно пам'ятати, що відстояти свою зарплату можна тільки за умови, що її видають офіційно. Розрахунки в конвертах можуть здаватися привабливими, але позбавляють вас можливості в такі часи, як зараз, захистити свої права й отримати компенсацію.

Що робити, якщо вас відправили у відпустку за свій рахунок на карантині

Нагадаємо, що в Україні посилюють карантин через коронавірус і вже затверджені нові правила поведінки.

Опубліковано рішення Кабміну про посилення карантину Кабмін заборонив перебувати в громадських місцях без маски і документів з 6 квітня
Новини України карантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся