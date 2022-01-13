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Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет: поради, які можуть врятувати життя

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Четвер 13 січня 2022 21:25
Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет: поради, які можуть врятувати життя Що робити, коли виявили підозрілий предмет (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Будь-який підозрілий предмет, що лежить у незвичному для нього місці, може виявитися вибуховим пристроєм. Тому кожна людина повинна знати, як діяти у такій ситуації.

Що робити, коли виявили підозрілий предмет, розповіли в поліції Черкаської області.

Так, часто до поліції надходять повідомлення про "замінування". Однак, варто знати, що робити у такій ситуації.

Як не стати жертвою небезпечної знахідки:

  • у разі виявлення вибухонебезпечного чи просто підозрілого предмету – негайно повідомте оперативно-рятувальну службу "101", або співробітників поліції;
  • варто дочекатися приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення;
  • заборонено підходити до знахідки, адже це може бути небезпечно. Оптимально безпечна відстань – близько 500 м;
  • заборонено пересувати, розбирати, та нагрівати небезпечну знахідку;
  • категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

До того ж виявлені предмети знищуються в спеціально відведених місцях із дотриманням правил безпеки.

Тому, якщо ви опинилися в епіцентрі вибуху, то стримайте свою цікавість і не намагайтеся наблизитись.

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