ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що робити, якщо молоді плодові дерева погано ростуть: основні причини

Новость на русском →
Середа 22 червня 2022 19:05
Що робити, якщо молоді плодові дерева погано ростуть: основні причини Чому саджанці можуть погано рости (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Садівники після весняної посадки саджанців очікують гарний приріст. Однак, часто буває, коли молоді дерева практично не ростуть.

Через які причини молоді плодові дерева погано ростуть - читайте нижче.

Зокрема, щоб саджанці швидко почали рости і дали плоди, потрібно відповідально підійти до їх вибору. До основних критеріїв вибору відносять:

  • Точна назва сорту. Важливо, щоб садівники уважно вивчили опис та визначити, чи підходить цей сорт для вирощування у їхній кліматичній зоні;
  • Зріла кора та відсутність листя. На саджанцях має бути щільна кора. При цьому не повинно бути жодного листя або бруньок. Особливо важливим це для осінньої посадки дерев;
  • На стовбурі молодого саджанця не повинно бути жодних пошкоджень. Наявність плям чи тріщин сприяє активному розвитку хвороб.

Як відомо, майже всі дерева підходять для висадки навесні або в осінній період.

Які помилки гальмують ріст дерева

Часто садівники допускаються помилок, які призводять до затримки розвитку дерева. Серед найпоширеніших:

  • Глибока посадка. Варто розміщувати кореневу шийку на рівні з землею. Це оптимальна глибина посадки, яка забезпечить добрий приріст саджанцям. Зокрема, через сильне поглиблення саджанці загинуть вже за кілька сезонів;
  • Недостатній полив після посадки. Необхідно забезпечити регулярний полив не лише навесні, а й восени. Постійний полив допоможе позбутися порожнеч у грунті, і він щільно прилягатиме до коріння;
  • Застій води. Це може призводити до поступового загнивання коріння;
  • Неправильне місце посадки. У ґрунті має бути достатньо корисних речовин, які зможуть забезпечити швидке зростання на старті;
  • Не регулярне підживлення. Варто не допускати дефіциту добрив;
  • Шкідники. Молоді саджанці чутливі до різних ушкоджень та хвороб.

Для того, щоб виправити помилки, необхідно пересадити саджанці використовувати спеціальні препарати, що дозволяють прискорити розвиток.

Додамо, як на вулиці, так і у торгових центрах можна побачити дерева з відкритою кореневою системою. Купувати такі саджанці не має сенсу - вже за 6 годин коріння почне пересихати, а приживлюваність різко падати.

Раніше ми повідомляли, що покласти у горщик кімнатної рослини, щоб уникнути шкідників.

Також ми писали, чому у вишні обпадають незрілі плоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
деревья Огород
LITE
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!