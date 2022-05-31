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Що робити, якщо медичну допомогу відмовляються надати безкоштовно

Що робити, якщо лікар відмовляє у безкоштовній допомозі(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні медичну допомогу в більшості випадків повинні надавати безкоштовно. Є повний перелік таких послуг, який гарантований державою.

Це надання необхідної медичної допомоги та лікарських засобів, які передбачені програмою медичних гарантій безкоштовно.

Як діяти, якщо в лікарні починають вимагати гроші або відмовляють у безкоштовній медичній допомозі, розповіли в НСЗУ.

Війна - це не причина, по якій у пацієнта можуть вимагати гроші за надані послуги або ліки. Якщо ви переконалися в тому, що ваші права порушують або вимагають гроші за послуги, які повинні бути безкоштовними - подавайте офіційну скаргу.

Алгоритм дій

1. Якщо в допомозі відмовляє лікар - пишіть скаргу головному лікарю (медичному директору) медичного закладу про неправомірні дії медика.

2. Якщо в допомозі відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу в Департамент охорони здоров'я у Вашому місті чи регіоні. Або власнику медичного закладу - відповідному органу місцевої влади. Зазвичай в назві лікарні вказано, хто її власник.

3. Якщо проблему не виходить вирішити на місцевому рівні, звертайтеся в НСЗУ: через контакт-центр або на поштову адресу в м. Київ, проспект Степана Бандери, 19, Індекс 04073.

Також можна надіслати скаргу на електронну адресу: info@nszu.gov.ua

Гарячі лінії

Контактний центр Національної служби здоров'я України (НСЗУ) 16-77

Гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я України

0 800 505 201

0 800 60 20 19

Гаряча лінія уряду 15-45

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про те, які медичні послуги в Україні зобов'язані надати безкоштовно.

А також ми писали про те, як під час війни тепер працює програма "Доступні ліки"

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