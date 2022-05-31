Що робити, якщо медичну допомогу відмовляються надати безкоштовно

В Україні медичну допомогу в більшості випадків повинні надавати безкоштовно. Є повний перелік таких послуг, який гарантований державою.
Це надання необхідної медичної допомоги та лікарських засобів, які передбачені програмою медичних гарантій безкоштовно.
Як діяти, якщо в лікарні починають вимагати гроші або відмовляють у безкоштовній медичній допомозі, розповіли в НСЗУ.
Війна - це не причина, по якій у пацієнта можуть вимагати гроші за надані послуги або ліки. Якщо ви переконалися в тому, що ваші права порушують або вимагають гроші за послуги, які повинні бути безкоштовними - подавайте офіційну скаргу.
1. Якщо в допомозі відмовляє лікар - пишіть скаргу головному лікарю (медичному директору) медичного закладу про неправомірні дії медика.
2. Якщо в допомозі відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу в Департамент охорони здоров'я у Вашому місті чи регіоні. Або власнику медичного закладу - відповідному органу місцевої влади. Зазвичай в назві лікарні вказано, хто її власник.
3. Якщо проблему не виходить вирішити на місцевому рівні, звертайтеся в НСЗУ: через контакт-центр або на поштову адресу в м. Київ, проспект Степана Бандери, 19, Індекс 04073.
Також можна надіслати скаргу на електронну адресу: info@nszu.gov.ua
Контактний центр Національної служби здоров'я України (НСЗУ) 16-77
Гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я України
0 800 505 201
0 800 60 20 19
Гаряча лінія уряду 15-45
Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про те, які медичні послуги в Україні зобов'язані надати безкоштовно.
А також ми писали про те, як під час війни тепер працює програма "Доступні ліки"