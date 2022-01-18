Робили масаж серця: у Львові "копи" врятували кішку, яка надихалася чадним газом (відео)

У Львові в одному зі спальних районів сталася пожежа. На місце події приїхали пожежники і поліція, яка евакуювала людей. Також "копи" врятували кішку, яка надихалася продуктами горіння.
Про це розповіла патрульна поліція Львівської області.
У квартирі, в якій була пожежа, мешканців не було, але поліцейський Володимир Микієвич помітив кішку, яка лежала на підлозі без почуттів. Незважаючи на полум'я офіцер дістав тварину, виніс на вулицю і передав своїй напарниці.
На відео, яке зняли журналісти, видно, як інспектор 4 батальйону патрульної поліцій Львівської області Марія Альошина реанімує кішку Мікі. Тварині зробили масаж серця і змогли привести до тями.
Господиня кішки прибігла на місце пожежі і попросила поліцейських відвезти кішку у ветеринарну клініку, оскільки сама перебувала в шоковому стані.
Пізніше жінка розповіла, що з кішкою все буде добре, і вона забрала її вже додому.
У Львові патрульні реанімували кішку (відео: YouTube)
Нагадаємо, у Львові патрульні поліцейські врятували 21-річного хлопця, який хотів накласти на себе руки в прямому ефірі. Близько 4 години ранку в поліцію зателефонувала дівчина і сказала, що знайомий веде пряму трансляцію в мережі і вже з усіма попрощався.
Раніше в Дніпрі патрульні врятувала безпритульного собаку. Тварина тяжко рухалася по проїжджій частині, і "копи" зупинилися, щоб її оглянути.