Робили масаж серця: у Львові "копи" врятували кішку, яка надихалася чадним газом (відео)

У квартирі, в якій була пожежа, мешканців не було, але поліцейський Володимир Микієвич помітив кішку, яка лежала на підлозі без почуттів. Незважаючи на полум'я офіцер дістав тварину, виніс на вулицю і передав своїй напарниці.

На відео, яке зняли журналісти, видно, як інспектор 4 батальйону патрульної поліцій Львівської області Марія Альошина реанімує кішку Мікі. Тварині зробили масаж серця і змогли привести до тями.

Господиня кішки прибігла на місце пожежі і попросила поліцейських відвезти кішку у ветеринарну клініку, оскільки сама перебувала в шоковому стані.

Пізніше жінка розповіла, що з кішкою все буде добре, і вона забрала її вже додому.

У Львові патрульні реанімували кішку (відео: YouTube)