Робимо прикормку для коропа своїми руками: п'ять способів для шаленого кльову

Короп - безцінний трофей для кожного рибалки. Тягнути його дуже приємно, особливо, якщо особина крупна, а їсти запеченим в духовці з лимончиком - ще приємніше. Однак ця риба дуже обережна й вивудити її ще та задача.
Як правильно зробити прикормку для риби - читайте в нашому матеріалі.
У ловлі коропа важливо, щоб прикорм містив крупну фракцію, яку не могла б з'їсти дрібна риба, що може мешкати у водоймі. Якщо підійде дріб'язок, він почне часто клювати й зіпсує вам рибалку.
Для прикорму підійде кукурудза, горох, картопля, горохове пюре, комбікорм та інші крупи, корм для тварин. Для посилення смаку можна додавати в прикорм сухе молоко і / або рибне борошно. Останнє можна купити в магазині, а можна зробити самому. Для цього треба висушити рибу і перемолоти її в порошок.
У коропа дуже хороший нюх, тому в рецептурі прикормок використовуються комбікорм, макуха, висівки, сухе молоко або вершки.
Рецепт № 1 (для великої компанії рибалок)
Змішайте всі інгредієнти, дайте настоятися протягом 10-15 хвилин, щоб всі компоненти просочилися запахом один одного. Після прибуття на місце додайте в суміш води безпосередньо з водойми, ретельно переміщайте і дайте постояти 5-10 хвилин.
Рецепт № 2 (найпростіший)
У рівних пропорціях візьміть
Залийте водою і зваріть кашу. У процесі варіння помішуйте, щоб не підгоріло. Після того, як каша звариться, додайте запашну (нерафіновану) соняшникову олію для посилення запаху, 2 столові ложки меду, панірувальні сухарі (їх кількість має бути 1/5 частини від загальної маси) і макухи (1/10 від загальної маси). Дайте постояти 30 хвилин.
Рецепт №3 (найдоступніший)
Найпростіший і доступний рецепт прикормки для коропа робиться на основі картопляного пюре. У пюре додайте склянку подрібнених підсмаженого насіння соняшника і вбийте сире яйце для зв'язки. У таку суміш можна додати різні ароматизатори (про них можна почитати у кінці статті), які привернуть рибу запахом.
Рецепт №4 (кукурудза з печивом)
Вдома готують тільки суху суміш. Для цього всі інгредієнти добре перемішують і розкладають в пакетики. Прийшовши на місце підгодовування, в суміш потрібно додати трохи води з водойми, а також в залежності від сезону додати ароматизатори або компоненти тваринного походження.
Рецепт № 5 (класичний)
Для цього вам треба приготувати звичайну мамалигу.
Борошно потрібно підсушити на сковороді. Пересипте його в каструлю і додайте сіль, добре перемішайте. Додайте шоколад, розтопіть, влийте близько склянки гарячої води, перемішайте до стану однорідної маси і знову добре вимішайте. Якщо проглядається борошно, влийте ще трохи води, перемішайте. Далі вимісіть, як тісто, скачавши невеликі кульки. Розкладіть їх по пакетам. Специфіка цієї приманки в тому, що вона добре тримається у воді, навіть при сильній течії.
Ароматизатори можна придбати в рибальському магазині і можна зробити своїми руками. Вони бувають у вигляді спрею, крапель, порошку.
Улюбленими запахами коропа вважаються: ваніль, мед, фруктові аромати, карамель, коноплі, часник, аніс. Такі краще для холодної пори року, а для теплої: креветка, краб, мушля, часник, також коноплі.
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