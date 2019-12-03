Справи дуже кепські: з'явилися новини про стан Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від онкологічного захворювання в реабілітаційному центрі Москви. Поки сім'я актриси продовжує відмовчуватися про її стан і лише відкидає чутки про будь-яке погіршення, хвороба "моєї прекрасної няні" обростає чутками.

Коментують у ЗМІ стан Анастасії Заворотнюк лише знайомі, колеги, а також фахівці. В цей раз висловився відомий співак, соліст популярної в 90-х групи "Дюна" Віктор Рибін, пишуть росЗМІ.

Співакові і його дружині Наталі Сенчуковій вдалося побороти рак, тому він не з чуток знає про підступну хворобу.

"Там справа куди більш серйозна і складна. Якщо Настя не з'являється на публіці, то, мабуть, справи дуже кепські", - сказав Рибін, який у свій час не приховував діагноз.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Крім того, він висловився і про право рідних приховувати хворобу актриси від громадськості.

"А рідні правильно роблять, що приховують всі подробиці - це їхня особиста справа", - сказад Рибін.

Виконавець також розповів, що вони з дружиною не приховували діагноз, тому що хотіли попередити людей, не повторювати їхніх помилок. Рибін впевнений, що рак вони заробили через тривале перебування на сонці - вони були любителями позасмагати і полежати в солярії.