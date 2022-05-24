Дефіцит солі в Україні: як довго може тривати і чи варто запасатися "білим золотом"

Чи загрожує дефіцит солі Європі та Україні

Через постійні обстріли в області підприємство "Артемсіль" не працює.

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйновано адміністративну будівлю. Були прямі попадання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці", - розповів керівник підприємства Віктор Юрін "Вильному радіо".

За його словами, компанія була найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі.

"Серед наших постійних клієнтів - Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", - сказав Юрін.

Що буде тепер з сіллю

Віктор Юрін вважає, що тепер Україні доведеться експортувати більше солі з-за кордону. За словами директора, зупинку підприємства відчують на собі й іноземні споживачі.

Ціни на сіль зросли

Сіль поступово почала зникати з прилавків. Після того, як українці стали відчувати її брак - ціни в магазинах на неї виросли колосально.

Якщо раніше за кілограм кам'яної солі просили 12 гривень, то зараз ця ціна потроїлася, і її ще потрібно знайти.

На сайтах українських супермаркетів зараз можна купити найдешевшу сіль за 18.60 гривень. Це буде "Сіль морська харчова йодована" (1 кг). За нею пропонують купити "Рожеву гімалайську сіль", від 54 гривень за 300 грамів.

Скріншот (epicentrk.ua)