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Дефіцит бензину на АЗС: як вирішити проблему і скільки коштує паливо в Європі

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Понеділок 16 травня 2022 16:09
Дефіцит бензину на АЗС: як вирішити проблему і скільки коштує паливо в Європі Фоо: скільки коштує бензин в Європі і як перемогти дефіцит в Україні (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

В Україні гострий дефіцит палива на заправках. Водії заправляють по 10-15 літрів, використовують талони, додатки, стоять у величезних чергах по 5-8 годин. Причин тому відразу кілька: зруйнована інфраструктура, авіаудари по сховищах, високі потреби та багато іншого.

Про те, скільки коштує зараз паливо в Європі і як можна розв'язати проблему з бензином в Україні, розповів член ради директорів однієї з найбільших українських інвестиційних компаній Сергій Войцеховський.

Як зазначає Войцеховський, причини дефіциту бензину в Україні можна розділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні - це вище зазначені удари по сховищах, високі потреби для армії, зруйнована інфраструктура і перероблення.

Скільки коштує бензин в Європі

Але є і зовнішні проблеми. У країнах Європи через війну, яку почала Росія проти України, з бензином теж не все гладко.

"Ціна на паливо в Європі з моменту початку війни в нашій країні зросла майже у 2 рази. Це серйозна проблема для всіх людей, держави різних європейських країн намагаються якось впливати на ціну, але поки успіху особливого немає", - пише Войцеховський.

Він показав фотографію з однією із заправок в Європі:

Дефіцит бензину на АЗС: як вирішити проблему і скільки коштує паливо в ЄвропіДизель коштує 2,24 євро - це 81,3 гривні на літр (за комерційним курсом)

Бензин коштує 2,34 євро - це 84, 94 гривні за літр (за комерційним курсом)

В Україні Уряд намагається вплинути на ситуацію з паливом, але поки проблема не вирішена – черги на заправках, ціни на стійках.

Як можна розв'язати проблему з дефіцитом палива

"Але в нашій країні, крім війни, є ще й сприятливий фактор – у нас є своя нафта, як розвідана і видобута (видобувається щодня), так і перспективна (яка за результатами оцінки існує, але потрібно її розвідати та добути)", - пояснює Войцеховський.

Він додав, що якраз зараз і потрібна допомога держави – допомогти тим, хто може добувати. А саме - прибрати непотрібну бюрократію і стимулювати перероблювання.

На думку експерта, такий підхід не розв'яже питання з паливом прямо завтра, але в перспективі – точно. І дороге паливо - це, на жаль, нова реальність, з якою українцям доведеться жити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів.

А також розповідали про те, що аферисти придумали нову схему розлучення з бензином.

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