RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

DeepSeek приостанавливает регистрацию новых пользователей: названа причина

DeepSeek заявил о масштабной кибератаке (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Китайский технологический стартап DeepSeek сообщил, что подвергся кибератаке, из-за которой пользователи столкнулись с проблемами при регистрации на сайте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на крупнейшее агентство новостей AP News.

Компания, чей чат-бот на основе искусственного интеллекта привел мир технологий в ажиотаж, заявила, что ее сервисы подверглись "масштабным вредоносным атакам". При этом зарегистрированные пользователи могли входить в систему в обычном режиме, уточнили в DeepSeek. 

DeepSeek привлек к себе больше внимания в сфере ИИ в прошлом месяце, когда выпустил новую модель искусственного интеллекта, которую компания охарактеризовала как сопоставимую с аналогичными моделями от американских компаний, таких как OpenAI, создателя ChatGPT.  

При этом разработка DeepSeek оказалась более экономичной в использовании дорогих чипов Nvidia для обучения системы на огромных объемах данных. В начале этого года чат-бот стал более доступным благодаря появлению в магазинах приложений Apple и Google. 

К понедельнику ИИ-ассистент от DeepSeek занял первое место среди бесплатных приложений в магазине Apple для iPhone.  

DeepSeek была основана в Ханчжоу, Китай, в 2023 году. В том же году компания выпустила свою первую крупную языковую модель ИИ. 

Напомним, что DeepSeek обошел ChatGPT и взорвал рынок технологий.

А еще мы писали, что в Украине создают доступное ИИ-приложение, которое дарит голос детям с нарушениями речи.

Читайте РБК-Украина в Google News
КибератакаИскусственный интеллект