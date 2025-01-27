DeepSeek обошел ChatGPT и взорвал рынок технологий: подробности

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Это событие вызвало резонанс в технологической индустрии, поставив под сомнение доминирование американских компаний и эффективность экспортного контроля США.

DeepSeek утверждает, что их модель была обучена с использованием чипов Nvidia H800 при затратах менее 6 миллионов долларов - значительно дешевле, чем 100 миллионов, которые обычно требуются западным конкурентам.

Хотя достоверность этих данных оспаривается, сама возможность создания мощной модели при низкой стоимости уже заставила американских технологических лидеров пересмотреть взгляды на инвестиции в ИИ.

Обвал акций: эффект DeepSeek на рынки

На фоне новостей акции крупных технологических компаний резко упали. Nvidia потеряла 10 процентов стоимости, Oracle - 8 процентов, Palantir - 7 процентов.

Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 4 процента, что может привести к крупнейшему падению индекса с сентября 2022 года.

Эффект от выхода DeepSeek оказался глобальным: акции ИИ-компаний упали не только в США, но и в Токио и Амстердаме. Инвесторы обеспокоены тем, что низкозатратные китайские модели могут снизить потребность в крупных инвестициях, которые долгое время считались стандартом для отрасли.

Процентное падение акций в день (фото: Reuters)

Технологическое преимущество DeepSeek

Модель DeepSeek-V3, по словам создателей, превосходит другие открытые модели и почти равна закрытым моделям мирового уровня. В отличие от конкурентов, стартап смог использовать менее мощные чипы Nvidia H800, изначально созданные для обхода экспортных санкций США, и все же добиться впечатляющих результатов.

Эта модель была запущена всего 10 января, но уже стала сенсацией, особенно на фоне ограничений, которые США накладывают на экспорт передовых технологий в Китай с 2021 года.

Кто стоит за DeepSeek

DeepSeek - небольшой стартап из Ханчжоу, основанный в 2023 году. Несмотря на молодость, компания уже изменила восприятие китайских технологий в глобальном масштабе.

С момента выхода модели Baidu в 2023 году китайские компании активно разрабатывают собственные ИИ-решения, но именно DeepSeek впервые привлек внимание американской индустрии как серьезный конкурент.

Пока мало что известно о будущем DeepSeek, но их прорыв уже изменил ландшафт ИИ-рынка, подняв вопросы о конкурентоспособности западных технологий и роли Китая в глобальной инновационной гонке.

Динамика акций на май 2023 года (фото: Reuters)