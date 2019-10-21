Дебіл і покидьок: Коломойський знову "відзначився" висловленням

Ігор Коломойський після скандального висловлювання на адресу Валерії Гонтаревої "відзначився" ще одним гострим випадом. В інтерв'ю виданню "Настоящее Время" олігарх сказав, що міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов "дебіл", а міністр культури Володимир Бородянський - "покидьок".

Відзначимо, що таким чином Коломойський відреагував на критику членами Кабміну скандального номери "Кварталу 95" та хору Верьовки, в якому ті висміяли підпал будинку Гонтаревої (Милованов у своєму Facebook написав, що жарти "кварталівців" можуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою, а Бородянський попросив вибачення у екс-глави НБУ за те, що народний хор підспівував Євгену Кошовому).

"Я вважаю, що після такої заяви міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, тому що це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл", - сказав Коломойський.

А міністр культури Бородянський, зазначив олігарх, "не дебіл".

"Він вибачався перед Гонтаревою. Так от: нехай краще вибачиться перед усіма потерпілими від Гонтаревої. Крім Коломойського. Тому що коли він вибачається за когось перед Гонтаревою, це означає, що він не дебіл, а покидьок", - додав бізнесмен.

Інтерв'ю Коломойського виданню "Настоящее Время"